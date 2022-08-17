أعاد المختص في شؤون المعلمين محمد الزارع توضيح المطلوب من المعلم المنقول سواء في حركة النقل الداخلي أو الخارجي.

مباشرة المعلم المنقول

وقال الزارع ردًا على سؤال حول المطلوب من شاغلي الوظائف التعليمية المنقولين خارجيًا في حركة النقل الخارجي أو داخليًا في حركة النقل الداخلي إنه يجب على المعلم ما يلي:

المباشرة في المدرسة التي تم توجيهه إليها في حركة النقل.

بعد ذلك يقوم مدير المدرسة برفع مباشرته في نظام فارس.

الاعتراض على حركة النقل الداخلي

وفي وقت سابق كشف الزارع عن طريقة الاعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي بعد اعتماد النتائج رسميًا.

وقال الزارع إن الاعتراض على حركة النقل الداخلي تتم عن طريق حساب المعلم في نظام نور وفق الخطوات التالية:

الدخول للحساب في نظام نور

خدمات شؤون المعلمين

الاستعلام عن حركة النقل الداخلي

متاح طلب اعتراض أسفل الاستعلام

فترة الاعتراض من 13-1 إلى 15-1-1444

اعتماد نتيجة الحركة في 16-1-1444

استعلام النقل الداخلي عبر نظام نور

وتتمثل خطوات الاستعلام عن نتيجة النقل الداخلي فيما يلي:

ـ الدخول على الموقع واختيار خدمات شؤون المعلمين.

ـ اختيار الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

ـ تظهر عبارة (تم نقلك) في حالة النقل، وعبارة (لم تنقل) في حالة عدم النقل.

ـ لاستعراض بيانات المدرسة المنقول إليها يتم الضغط على الخيارات.

ـ في حال وجود تظلم على طلب النقل يتم تسجيله من خلال الرابط أسفل الشاشة؛ خلال الفترة المحددة للتظلم.