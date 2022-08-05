يفكر نادي النصر في التعاقد مع المدافع الأمريكي جون بروكس؛ لاعب نادي فولفسبورغ الألماني السابق؛ لتدعيم خط دفاعه في الموسم الجديد 2022/ 2023.

وبعد رحيل المدافع الأرجنتيني فونيس موري لنادي كروز آزول المكسيكي، فكّر النصر في ضم بروكس صاحب الـ29 عامًا لتدعيم خط دفاعه بحسب “البلاد”.

مسيرة جون بروكس:

ووُلد بروكس صاحب الـ29 عامًا في 28 يناير من عام 1993 في العاصمة الألمانية برلين ولعب مع المنتخب الأمريكي تحت عامي 20 و23 عامًا كما لعب مع المنتخب الألماني تحت 20 عامًا في عام 2012 لكنه مثّل المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم منذ عام 2013.

كما سبق له اللعب في صفوف أندية “هيرتا برلين وفولفسبورغ”.

النصر يرغب في ضم أقوى الصفقات:

يذكر أن نادي النصر يسعى إلى تدعيم صفوفه بأفضل الصفقات، وذلك من أجل المنافسة على لقبي الدوري والكأس وكأس السوبر السعودي.