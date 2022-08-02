كشفت الولايات المتحدة عن تفاصيل مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري داخل مسكن آمن في العاصمة الأفغانية كابول قبل أيام باستخدام صاروخ هيلفاير الموجه من طائرة بدون طيار فما هي قدرات هذا الصاروخ؟

صاروخ هيلفاير

والمعروف أن AGM-114 Hellfire هو صاروخ أمريكي موجه من الممكن إطلاقه من عدة منصات لإصابة أنواع مختلفة من الأهداف. هناك طرازات من الصاروخ مختلفة، وتستخدم أول ثلاثة أجيال من الصاروخ التوجيه بالليزر لإصابة الهدف حيث يتتبع الصاروخ شعاع ليزر يصدر من طائرة أو من قبل موجه على الأرض على الهدف ثم ينعكس منه. أما الجيل الرابع من الصاروخ فيستخدم الرادار للتوجيه إلى الهدف.

استخدم صاروخ الهيلفاير الموجه لأول مرة أثناء احتلال بنما عام 1989، حيث تم إطلاق 7 صواريخ من مروحيات أباتشي أمريكية، ثم استخدم أيضا أثناء عملية عاصفة الصحراء في حرب الخليج، حيث بدأ الهجوم بإطلاق صواريخ هيلفاير الموجهة وصواريخ هيدرا 70 غير الموجهة من ثماني مروحيات أباتشي أمريكية على موقعي رادار عراقيين للإنذار المبكر لفتح معبر للهجوم الجوي إلى داخل العراق.

وفي حرب كوسفو تم استخدام الهيلفاير من قبل الولايات المتحدة. يتم استخدام الهلفاير حاليا في كل من الحرب في أفغانستان والغزو الأمريكي للعراق من قبل القوات الأمريكية وكان آخر استخدام له في عملية استهداف منزل الظواهري.

استهداف منزل أيمن الظواهري

وكانت الاستخبارات المركزية الأمريكية، نجحت في التخطيط على مدى أسابيع، وبدقة فائقة لعملية قتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في أفغانستان، بدون سقوط أي ضحايا. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد في كلمة له أن مهمة قتل الظواهري أعدت بعناية لتجنب سقوط مدنيين.

وأشار بايدن إلى أن الظواهري قُتل بغارة من طائرة مسيرة “دون وجود قوات أمريكية على الأرض”، مضيفاً أن العملية “تم الإعداد لها وتنفيذها بدقة عالية”.