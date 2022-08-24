قالت هيئة الصحة العامة “وقاية”، إن الاضطرابات العضلية تدل على مجموعة من حالات الانزعاج أو الألم في العضلات والأوتار والأنسجة مع أو بدون أعراض واضحة.

الاضطرابات العضلية الهيكلية:

وتابعت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الاضطرابات العضلية الهيكلية تكون في العادة مرتبطة بالمهام التي تنطوي على حركة متكررة أو وقفات لفترات زمنية طويلة أو غير طبيعية أو حركات عنيفة.

ولفتت إلى أن هناك عدة أمثلة للاضطرابات العضلية الهيكلية مثل آلام الظهر، واضطرابات الأطراف العلوية، واضطرابات الأطراف السفلية.

الإجراءات الوقائية:

وذكرت أن الإجراءات الوقائية تتمثل في تبني نمط صحيح للعمل، وأن تكون مفاصل الجسم في وضعية مسترخية، وإبقاء مسافة قصيرة بين الأشخاص، والمحافظة على وضعية الجلوس الصحيحة.