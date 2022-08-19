فعَّلت إدارة التطوع في جمعية مساعي النسائية الخيرية اليوم الجمعة، اليوم العالمي للعمل الإنساني، وبالتعاون مع عدد من المتطوعين.

هدف المبادرة:

وتهدف المبادرة الى تثقيف أفراد المجتمع بشأن القضايا ذات الاهتمام والاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها، مع توضيح أهمية الدور الإنساني والتنموي الفاعل الذي تقوم به تجاه الأسر المحتاجة وإدخال الفرح والسرور على أسر الجمعية وتحقيق التكافل الإنساني بالمجتمع.

واشتملت المبادرة على إعداد فريق يتكون من أفراد المجتمع المتطوعين وتوعيتهم بأهمية العمل الإنساني في نهوض المجتمع لتعزيز بنيانه الداخلي وتماسكه، حيث قاموا بتجهيز عدد من السلات الغذائية والهدايا للمستفيدين وأطفالهم وتم توزيعها عليهم، وبلغ عددهم أكثر من 60 مستفيدًا/ة.

تدريب وصقل المواهب:

من جانبها، شكرت عائشة العيوني المدير التنفيذي للجمعية جميع من شارك وساهم وبذل الجهد في سبيل إسعاد الأسر وأطفالها، فهدفنا في الجمعية تمكينهم وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية، بالإضافة إلى تدريبهم وصقل مواهبهم والترفيه عنهم، كما أشارت إلى أهمية المبادرة من جميع أفراد المجتمع باحتضان تلك الفئة وتقديم الدعم المادي والمعنوي والمبادرات الهادفة التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.

تجدر الإشارة الى أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي إحدى الروافد في المملكة ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.