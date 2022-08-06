تستأنف مباريات الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2022/2023 وذلك بإقامة مباراتين اليوم السبت في الجولة الأولى.

موعد مباراتي اليوم

المباراة الأولى ستكون بين فريقي ستراسبورج وموناكو في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

المباراة الثانية بين فريقي كليرمون فوت ونادي باريس سان جيرمان في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ليون يفتتح الدوري الفرنسي بالفوز على أجاكسيو

وكان نادي أوليمبيك ليون افتتح الدوري مساء أمس الجمعة، بالفوز على نادي أجاكسيو بهدفين لهدف حيث سجل تيتي وألكسندر لاكازيت لـ ليون، بينما سجل توماس مانجاني هدفًا لنادي أجاكسيو.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان كان فاز قبل أيام بلقب كأس السوبر الفرنسي على حساب نادي نانت في مباراة انتهت بفوز الفريق الباريسي برباعية دون رد.