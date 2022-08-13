جمع المبتعث ناصر الطوريش بين التعليم الأكاديمي ومهنة صيانة السيارات، موضحًا أنه درس الكيمياء وامتهن مهنة صيانة السيارات القديمة.

فيديو | "ناصر" يحقق الأمان الوظيفي بدخل شهري يبلغ 20 ألف ريال من إصلاح السيارات#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/5AKKBOXrUS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2022

تعليم أكاديمي:

وقال الطوريش خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية اليوم السبت، إنه تلقى تعليمًا أكاديميًا بإحدى أرقى الجامعات الكندية، ولكن عقب عودته في العام 2020 كانت جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه عقب عودته من كندا ظل يبحث عن وظائف، لكن في ظل الجائحة كان التقديم على الوظائف محبطًا، فقرر ممارسة هوايته في تجديد السيارات القديمة كهربائيًا.

دخل مستقر:

وأكد أنه كان يوثق ما يمارسه عبر مواقع التواصل ما لاقى استحسان الكثيرين من المملكة ودول الخليج، مشيرًا إلى أنه جاءته سيارات من الكويت وقطر، والإمارات، وأنه من خلال هذه المهنة أصبح لديه دخل مستقر يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف ريال شهريًّا، داعيًا الشباب إلى خلق وظائف وعدم انتظارها.