أوضحت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام أ. ابتسام الشهري تفاصيل الأنظمة والمناهج الدراسية الجديدة التي اعتمدتها وزارة التعليم للمرة الأولى هذا العام.

الفصول الدراسية الثلاث:

وقالت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام في لقاء على قناة “إم بي سي”: إن نظام الفصول الدراسية الثلاثة يحقق التوازن في التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات وتحقيق الأهداف التعليمية والأنشطة خلال الخطة الدراسية.

المتحدث الرسمي باسم التعليم العام أ.ابتسام الشهري: نظام #الفصول_الدراسية_الثلاثة يحقق التوازن في التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات وتحقيق الأهداف التعليمية والأنشطة خلال الخطة الدراسية المزيد في #ستديو_الرياض مع يوسف الغنامي@spokesp_moe@PartOfYoussef#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/GlYxDntk7K — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) August 27, 2022

أهمية التعليم الإلكتروني:

وأشارت إلى أن التعليم الإلكتروني من الأهداف الإستراتيجية للوزارة التي تعمل على تطويرها، ومنصة مدرستي، تم العمل عليها لتبقى، وقد قوبلت بإشادات دولية، وسيتم الاستمرار بالعمل عليها.

وتابعت أن منصة مدرستي مرجع رئيس للطالب والمعلم وولي الأمر ومدير المدرسة والمشرف؛ حيث يكون للجميع أدوات تمكنهم من تسهيل العمل.

منصة مدرستي:

وأضافت ابتسام الشهري، أن الطلاب يمكنهم من خلال المنصة الاطلاع على الجداول الدراسية، والتعلم الذاتي وتوفير آلية لأولياء الأمور لمتابعة تقارير أداء أبنائهم.

المتحدث الرسمي باسم التعليم العام أ.ابتسام الشهري تبيّن الأنظمة والمناهج الدراسية الجديدة التي اعتمدتها " التعليم السعودية" للمرة الأولى هذا العام في #ستديو_الرياض مع يوسف الغنامي @spokesp_moe@PartOfYoussef#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/TMwqvDrN2z — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) August 27, 2022

وتابعت أن الطالب يقوم بالاستذكار في فترة الـ13 أسبوعًا ويحصل على النتيجة بما يتيح للمعلم كسر الجمود وإتاحة الإبداع بشكل أفضل.

وبينت الشهري، أن ذلك النظام يتيح للطالب أخذ قسط من الراحة، وتحقيق الأهداف التعليمية، فضلًا عن إضافة المزيد من الأنشطة خلال الخطة الدراسية لهذا العام.