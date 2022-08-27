كشفت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العام، ابتسام الشهري، آخر استعدادات الوزارة لاستقبال المدارس للطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد، المقرر أن يبدأ غدًا الأحد.

#من_الشاشة | "الجميع مستعد لبداية العام الدراسي الجديد، ويوجد تطوير وتحديث بشكل مستمر للمناهج من قبل وزارة التعليم" المتحدث الرسمي للتعليم العام ابتسام الشهري حول بداية العام الدراسي الجديد. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/JZ5QgdVGWs — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) August 27, 2022

استعدادات على المستوى الفنى والكادر البشري

وأوضحت “الشهري” في تصريحات مع قناة “الإخبارية “، أن الوزارة بدأت في الاستعداد للعام الدراسي الجديد مبكرًا، انطلاقًا من التجهيزات وتنفيذ أعمال صيانة وتوفير الكتب المدرسية للطلاب والطالبات، إضافة لتوفير خدمات النقل منذ وقت مبكر للتسجيل فيها.

وأضافت أنه تم إطلاق مبانِ جديدة ومشاريع تعليمية جديدة، لعل آخرها ما تم تدشينه بالأمس بمحافظة جدة، لافتة إلى أن هذه كل الاستعدادات على المستوى الفني.

أما المستوى الكادر البشري، فأشارت إلى أنه تم تدريب المعلمين أثناء فترة الصيف، كما كان هناك أيضًا للمشرفين والمشرفات ومدراء المدارس، كما تم تحديث البيانات في الأنظمة الإلكترونية حتى يتم البدء في العام الدراسي بكل جدية.

وتابعت أن الكتب المدرسية وصلت إلى المدارس، وبدأ الطلاب استلامها منذ هذا الأسبوع، حيث حرصوا على المجيء مع أولياء أمورهم لاستلامها.

تطوير المناهج الدراسية

وحول تطوير المناهج الدراسية، أوضحت الشهري أن وزارة التعليم تقوم بتطوير وتحديث المناهج بشكل مستمر، وهذا يواكب مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وكشفت أن هناك مناهج جديدة تم استحداثها العام الماضي لفصول تعليمية، وستنتقل مع الطلاب للمرحلة التالية، ومن ضمنها اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي، وسيتم مواصلة تدريس هذه المادة للصف الثاني هذا العام، وهناك مادة المهارات الرقمية للصف الأول المتوسط، ستنتقل للصف الثاني متوسط.