أوضحت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، معايير التقديم على الوظائف التعليمية التي بدأت منظومة جدارة في تلقي طلبات الراغبين في شغلها، أمس الأحد، عبر منصة مسار.

فيديو | متحدث التعليم لـ #نشرة_النهار: آلية التقديم على الوظائف التعليمية تتم عن طريق منصة "جدارة" ويتطلب التقديم أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس كحد أدنى إضافة على وجوب تحقيقه المعايير المهنية #الإخبارية pic.twitter.com/Z4xYoSBDNV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 1, 2022

آلية ومعايير التقديم على الوظائف التعليمية

وقالت الشهري خلال مداخلة مع نشرة “النهار” المذاعة لقناة “الإخبارية”، إن آلية التقديم على الوظائف التعليمية تتم عن طريق منصة “جدارة” التي تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية.

وأضافت أن هناك معايير تتطلب في المتقدم وهي أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية “بكالوريوس” كحد أدني في مجال التخصص الذي سيقوم بالتقديم عليه، فضلًا عن تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم وأهمها اختبارات الدراسة المهنية.

موعد نتائج التقديم

وفُتِح أمس، باب التقديم على 11547 وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفًقا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ.

ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى 7 أغسطس المقبل، حيث ستكون نتائج التقديم يوم السبت الموافق 13 أغسطس، إذ تأتي هذه الوظائف للمزيد من الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم من خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم، ومواكبة استمرار تحسين وتجويد نواتج التعلّم المعرفية والمهارية، وسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم.

التخصصات المتاحة

وتتضمن التخصصات المطلوبة:

– الرياضيات.

– اللغة الإنجليزية.

– إدارة الأعمال.

– المهارات الرقمية.

– الفيزياء.

– الكيمياء.

– الأحياء.