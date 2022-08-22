قال متحدث أمانة جدة محمد البقمي إنه تمت إزالة 29 حيًا من الأحياء العشوائية في جدة حتى الآن.

فيديو | متحدث أمانة جدة محمد البقمي: تمت إزالة 29 حيا في جدة حتى الآن وبنهاية أكتوبر سيتم الانتهاء من إزالة 3 أحياء أخرى#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ZA9khRdZbW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 22, 2022

وأشار في مداخلة مع قناة الإخبارية إلى أن أعمال الإزالة تتم حاليًا في حي المنتزهات وسيتم إزالة حي قويزة الشهر القادم، وبنهاية أكتوبر المقبل سيكون عدد الأحياء المزالة 32 حيًا.

إزالة حي المتنزهات

وكانت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة شرعب بأعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، في أعمال الإزالة بحي المنتزهات، اليوم الاثنين وذلك بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.

خدمات اللجنة

وأعلنت اللجنة عن مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة والتي من أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.

مستهدفات لجنة العشوائيات في جدة

الجدير بالذكر أن لجنة الأحياء العشوائية تستهدف من مشروع تطوير هذه الأحياء تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية ومن أبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.

وأعلنت اللجنة أنه مع بدء الإزالة في حي المنتزهات فإن عدد الأحياء المزالة والجاري إزالتها 29 حيًا من أصل 32 وتبقى 3 أحياء.

إجراءات صرف التعويضات

ودعت اللجنة سكان الأحياء العشوائية إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة، وهي: صورة من الصك أو الوثيقة، بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، رقم آيبان الحساب البنكي واسم المالك رباعي ورقم بطاقة الأحوال على مطبوعات البنك بصيغة PDF، مخالصات كلٍّ من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتــورة الكهرباء – الماء، صورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، صورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت، رقم توثيق إخلاء المبنى، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية.