سرد الشاب المتعافي من السرطان سعود الجريسي، تفاصيل اكتشاف المرض وبدء إجراءات العلاج منه.

فيديو | شاب بعمر 14 سنة لا يعلم عن إصابته بسرطان الدم إلا من خلال كدمات في جسمه اعتقد أنها بسبب لعب كرة القدم.. القصة كاملة يرويها الشاب المتعافي "سعود الجريسي" #الراصد pic.twitter.com/DipjwVlGiH — الراصد (@alraasd) August 29, 2022

كدمات في الجسد:

وبحسب برنامج الراصد المذاع على “الإخبارية”، لم يكن سعود يعلم شيئًا عن إصابته بسرطان الدم حتى ظهور كدمات في جسمه كان يظنها في البداية أنها بسبب لعب كرة القدم، إلى أن بدأ عدد الكدمات يتزايد في جسمه.

وقال الشاب: أوقفت لعب كرة القدم بينما كانت الكدمات تتزايد حتى خضعت للفحص وتم اكتشاف المرض مبكرًا وبدأت رحلة العلاج، مشددًا على أن الحالة النفسية الجيدة مهمة أثناء العلاج.

نسبة شفاء كبيرة:

وتابع: مع بداية اكتشاف إصابتي بالمرض لم يخبرني الأطباء مباشرة بل أخبروا أبي الذي طمأنني ولم يكن لدي علم بذلك المرض، مشيرًا إلى أن نسبة الشفاء من سرطان الدم وصلت إلى 90%.