رصد برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية، معاناة متنزهات مدينة أبها من مهملي النظافة، على الرغم من أن طبيعتها الساحرة ومواقعها السياحية الفاتنة تعد ثروة وطنية كبيرة ووجهة سياحية فريدة من نوعها.

فيديو | مراسل #الراصد في أبها يكشف حال المتنزهات مع مهملي النظافة pic.twitter.com/m6ALf38kmC — الراصد (@alraasd) August 22, 2022

معاناة متنزهات أبها

وتعاني متنزهات وطبيعة أبها من بعض التصرفات غير المسؤولة من قبل مهملي النظافة، حيث تتحول بفعل فاعل إلى مجمع القاذورات وبقايا النفايات.

وقال علي الذيب الناشط الاجتماعي: “نرى في بعض الأماكن للأسف الشديد تكسير الناس للأشجار المعمرة التي يبلغ عمرها آلاف السنين”، فضلا عن التلوث البصري الكبير في هذه المتنزهات من خلال ترك النفايات والأطفال التي تلعب بالممتلكات والمقدرات في هذه الأماكن، ما يؤدي إلى تدمير البيئة التي يعمل المختصون على تطويرها.

تصرفات غير مسؤولة من البعض

وأشار الذيب إلى أن هذه التصرفات غير المسؤولة تؤدي إلى حرمان الآخرين من الاستمتاع بهذه الأماكن وقضاء أوقاتهم فيها، داعيًا المواطنين إلى أن يكونوا عوامل مساعدة للمحافظة على المتنزهات.

وأكد أن الدولة لم تقصر في أي شيء وقدمت كل سبل الرفاهية، إلا أن البعض أساء استخدامها.