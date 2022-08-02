يترقب أولياء الأمور والطالبات موعد إعلان نتائج القبول الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض وفق الجدولة الزمنية المعلنة من اللجنة.

المقابلات الشخصية

وكانت اللجنة أعلنت يوم الخميس الماضي أسماء المرشحات للكليات التي تتطلب مقابلات شخصية واختبارًا عبر بوابة القبول الإلكتروني وحددت الفترة من يوم الأحد الماضي حتى اليوم الثلاثاء موعدًا لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحات للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية واختبارًا.

نتائج القبول الموحد

وقد تحدد الخميس المقبل الموافق 4/8/2022 موعدًا لإعلان النتائج وبدء تأكيد القبول عبر بوابة القبول الإلكتروني على أن يكون آخر موعد لتأكيد القبول الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد 7/8/2022.

وبشكل عام تتم آلية القبول الإلكتروني الموحد وفق الجدول التالي: