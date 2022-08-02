يترقب أولياء الأمور والطالبات موعد إعلان نتائج القبول الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض وفق الجدولة الزمنية المعلنة من اللجنة.
المقابلات الشخصية
وكانت اللجنة أعلنت يوم الخميس الماضي أسماء المرشحات للكليات التي تتطلب مقابلات شخصية واختبارًا عبر بوابة القبول الإلكتروني وحددت الفترة من يوم الأحد الماضي حتى اليوم الثلاثاء موعدًا لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحات للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية واختبارًا.
نتائج القبول الموحد
وقد تحدد الخميس المقبل الموافق 4/8/2022 موعدًا لإعلان النتائج وبدء تأكيد القبول عبر بوابة القبول الإلكتروني على أن يكون آخر موعد لتأكيد القبول الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد 7/8/2022.
وبشكل عام تتم آلية القبول الإلكتروني الموحد وفق الجدول التالي:
|الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي 1444هـ
|م
|اليوم
|التاريخ
|الإجراء
|هجري
|ميلادي
|1
|السبت
|1443/12/24
|2022/07/23
|فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات
|2
|الخميس
|1443/12/29
|2022/07/28
|غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الساعة 12 ظهراً
|3
|الخميس
|1443/12/29
|2022/07/28
|إعلان المرشحات للكليات التي تتطلب مقابلات شخصية واختبارًا عبر بوابة القبول الإلكتروني
|4
|الأحد
الى
الثلاثاء
|1444/01/02
1444/01/04
|2022/07/31
2022/08/02
|المقابلات الشخصية للمرشحات للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية واختبارًا
|5
|الخميس
|1444/01/06
|2022/08/04
|إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول عبر بوابة القبول الإلكتروني
|6
|الأحد
|1444/01/09
|2022/08/07
|آخر موعد لتأكيد القبول ويتم إلغاء قبول من لم تُؤكد القبول الساعة 12 ظهراً
|7
|الأحد
|1444/02/01
|2022/08/28
|بداية العام الجامعي 1444 هـ
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