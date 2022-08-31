أكدت منصة أبشر الإلكترونية، أن حساب الشخص المتوفى يتم إغلاقه على المنصة بمجرد تقديم بلاغ الوفاة.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “يتم إيقاف حساب المتوفى تلقائيًا بعد إصدار شهادة الوفاة ولا يمكن استخدام منصة أبشر”.

جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المتابعين عن كيفية وموعد إغلاق حساب أبشر للمتوفين.

خطوات تغيير رقم الجوال المسجل في أبشر

وفي وقت سابق؛ استعرضت منصة أبشر، خطوات تغيير رقم الجوال المسجل بها، مؤكدة أنها تختلف حسب الحالة.

الحالة الأولى:

وقالت المنصة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن الحالة الأولى هي التي يكون فيها رقم الجوال القديم متاح ويمكن الدخول على الحساب، وتشمل، تسجيل الدخول عبر منصة أبشر.

– اختيار معلومات المستخدم.

– إدخال المعلومات المطلوبة ورقم الجوال الجديد.

– اختيال حفظ وإدخال رمز التحقق من رقم الجوال الجديد.

الحالة الثانية:

أما الحالة الثانية، والتي يكون فيها رقم الجوال القديم لا يمكن استخدامه لتسجيل الدخول على الحساب في منصة أبشر لأنه ملغى أو مفقود، فتشمل الخطوات التالية:

– زيارة مواقع أجهزة أبشر للخدمة الذاتية.

– اختيار تحديث رقم الجوال وإتمام الخطوات.

– تسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر من خلال رمز التحقق على رقم الجوال الجديد.

الحالة الثالثة:

وفي الحالة الثالثة، وإذا كان هناك رقم جوال مسجل عبر الهوية، فيمكن زيارة موقع منصة أبشر، واختيار أيقونة “تغيير رقم الجوال”، ثم إكمال الخطوات المطلوبة.