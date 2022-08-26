قالت مجلة Money Week البريطانية إن ذا لاين في نيوم السعودية هي مثال لمفهوم البناء الجديد والجريء، حيث تبني المملكة المدينة التي تُعد مكونًا رئيسيًا في استراتيجية رؤية 2030 لتنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط لبناء اقتصاد يجذب المزيد من السياح والشركات العالمية.

بناء غير مسبوق في تاريخ العمارة

وتابع التقرير: أطلقت المملكة مشروع ذا لاين الفريد والذي يُعد العمود الفقري لمدينة نيوم العملاقة، وهو عبارة عن مبنيين عملاقين مترابطين ومُغطيين بالمرايا بارتفاع 500 متر، ويمتدان لمسافة 170 كم، وهو أمر غير مسبوق تمامًا في تاريخ العمارة.

ويتضمن تصميم المدينة توفير الحدائق والمسابح والمرافق العامة، ولن يكون هناك حاجة للطرق أو السيارات، بدلاً من ذلك، سيتم تشغيل خط فائق السرعة تحت الأرض لينتقل الناس من طرف إلى آخر في مدة أقصاها 20 دقيقة.

ورغم بناء المدينة في الصحراء في منطقة غير مأهولة الآن، إلا أن تصميم المرايا سيحمي الأشخاص بالداخل من أشعة الشمس، ليس هذا فقط بل سيكون المحيط الحيوي للبيئة من الداخل مناسبًا للبشر والنباتات على مدار السنة حتى مع ارتفاع درجة الحرارة.

ذا لاين تمثل إجابة للأزمات البيئية

وقال التقرير البريطاني: المفهوم السعودي لبناء مدينة ذا لاين هو مفهوم جريء بشكل مذهل، لاسيما وأن التصميم يأتي محايدًا للكربون وبالتالي فهو بمثابة إجابة عن السؤال الخاص بالأزمات البيئية.

وفي الواقع تعتمد مدينة ذا لاين ونيوم بشكل كامل على موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الهائلة وأنها ستعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وذلك يتماشى مع أهداف استراتيجية 2030.

تحدٍ هائل

في حين أن مشروع نيوم يتم العمل فيه حاليًا على قدم وساق، إلى أن تحويل المدينة إلى واقع ملموس هو تحدٍ هائل يقع على عاتق الدولة، وقد ذهب عشرات الآلاف بالفعل من المهندسين المعماريين والمديرين التنفيذيين والمخططين للعمل على المشروع، وفي خلال سنوات قليلة سنرى الحلم الحضري لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتحقق على أرض الواقع.