أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- قائد فريق التكامل.
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو مجال ذي صلة
- لغة DevOps أو لغات البرمجة (C ++ ، C #. Java ، Tensor Flow ، Python ، أو غيرها) أو Project Management Professional (PMP) أو أي شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه.
- إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (متقدم).
- أكثر من 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
- خبرة في تكامل البرامج / التطبيقات والبرمجة.
- الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية أمر لا بد منه.
طريقة التقديم:
أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أغسطس 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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