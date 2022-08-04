أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

قائد فريق التكامل.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو مجال ذي صلة

لغة DevOps أو لغات البرمجة (C ++ ، C #. Java ، Tensor Flow ، Python ، أو غيرها) أو Project Management Professional (PMP) أو أي شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه.

إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (متقدم).

أكثر من 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

خبرة في تكامل البرامج / التطبيقات والبرمجة.

الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية أمر لا بد منه.