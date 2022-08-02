دعا مجلس شؤون الأسرة، إلى المساهمة في حماية أفراد المجتمع من المحتوى غير المناسب، وذلك من خلال الإسراع في الحصول على ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (موثوق).

حماية أفراد الأسرة

وقال المجلس في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن الإعلان من قبل فرد مرخص يساهم في حماية أفراد الأسرة من المحتوى غير المناسب.

وأضاف أن ترخيص نشاط الإعلان للأفراد من هيئة الإعلام المرئي والمسموع سيساهم في الحد من الإعلانات غير المناسبة للشخص وأسرته.

رخصة موثوق

ورخصة “موثوق” هي خدمة تتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر الترخيص إلزاميًا لمزاولة الإعلانات من قبل الأفراد.

وطالبت الهيئة الأفراد السعوديين الممارسين لهذا النشاط بالحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة (إعلام) قبل تاريخ 01/ 10/ 2022، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية.

شروط الحصول على الرخصة:

الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الالتزام بالضوابط الخاصة بالمحتوى والإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري) والتعليمات الصادرة من الهيئة.

التعهد بتقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير تطلبها الهيئة.

التعهد بالتوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي فورًا بدون اعتراض.

التعهد بعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له.

ولغير السعودي، التعهد بعدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة والجهات ذات العلاقة.

ضوابط شاملة على جميع الإعلانات

يذكر أن الضوابط تسري على جميع الإعلانات المقدمة من قبل الأفراد السعوديين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي سواء كانت (مقاطع، أو صور، أو صور متحركة، أو نصوص، أو عبارات.. وغيرها).

وذكرت الهيئة أن قيمة الترخيص 15 ألف ريال وسارٍ لمدة 3 سنوات.