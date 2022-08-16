رعى وكيل محافظ النماص، سعد بن هياف القرقاح، يوم أمس الاثنين، حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة مبادرة وقفة إجلال في دورتها الثالثة بساحة الاحتفالات جنوب المحافظة، بحضور الداعمين للجائزة رجلي الأعمال علي بن عبدالله الشهري وعبدالله بن نوح الشهري ومديري الإدارات الحكومية وعدد كبير من أهالي محافظتي النماص وتنومة ومراكزها وزائري المحافظة ومصطافيها.

فئات الجوائز:

وشملت الجائزة جميع فئاتها “الطالب المتميز والمعلم المتميز والإداري المتميز والمشرف المتميز والمنجز النوعي المتميز”.

فقرات وعروض:

وتخلل الحفل العديد من الفقرات والكلمات والعروض المرئية واللوحات الاستعراضية، شملت رحلة الجائزة ومراحلها منذ تدشينها يوم الاثنين الموافق 8 ذي القعدة 1441هـ، وفق معايير محددة ومحكمة من لجان علمية تضمن العدالة وتحقق مبدأ التنافس الشريف، والذي حرص مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي على نشر ثقافته بين منسوبي ومنسوبات التعليم، كما اشتمل الحفل على رسالة وفاء لرموز العطاء وقصائد شعرية ولوحات استعراضية قدمها طلاب وطالبات تعليم النماص، وكذلك تكريم الرعاة ومحافظ النماص.

بدوره، قدم الغامدي شكره وامتنانه للداعمين وما لهم من أيادٍ بيضاء في خدمة المنطقة وخاصة محافظة النماص والمجتمع.

جدير بالذكر أن جائزة وقفة إجلال تعيش عامها الثالث لدعم كل متميز ومبدع في تعليم النماص.