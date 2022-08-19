قال المحامي الأمريكي الشهير، لين وود، إن المعلومات المتاحة عن أحداث هجمات سبتمبر مجرد معلومات مضللة، مضيفًا أنه لم تضرب أي طائرات البرجين التوأمين أو البنتاغون.

وتابع في خطاب أمام جمهوره في مقاطعة جلين بجورجيا، اليوم الجمعة: لنتحدث عن CGI (صور تم إنشاؤها بواسطة رسومات الكمبيوتر) لنتحدث عن مقاطع الفيديو المزيفة العميقة؟ لنتحدث عن الفوتوشوب، في الحقيقة، كل مقاطع الفيديو والصور سيئة السمعة لهجمات سبتمبر هي مجرد صور صنعها الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: في 11 سبتمبر ضرب ما بدا أنه طائرة أحد المباني، ثم في وقت لاحق سقط مبنى آخر لم يصبه شيء، أما عن البنتاغون فقد أُصيب بصاروخ وليس بطائرة، ولم يتم العثور على شظايا طائرة في أي من مواقع الهجمات سواء نيويورك أو بنسلفانيا أو البنتاغون.

واستطرد: تم اللعب بنا من قبل أناس أشرار، والأكيد في الأمر أن الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش مجرم، ويجب أن يذهب إلى السجن، نحن نريد سماع الحقيقة حول هجمات سبتمبر، وكثير من الناس يريدون سماعها ومواجهة الأمر، يجب أن نواجه الحقيقة، والحقيقة حول 11 سبتمبر قبيحة.

من هو لين وود؟

لمع اسم المحامي لين وود في أواخر عام 2020، وذلك عندما عمل مع حلفاء للرئيس السابق دونالد ترامب، لرفع دعاوى قضائية تقول إن الانتخابات الرئاسية كانت مزورة وتم سرقتها.

واستمر المحامي الشهير في نشر معلومات تدعم نظريته حول الانتخابات.