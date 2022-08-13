أكد المحامي المختص بالقضايا المالية عاصم العيسى أن من يملك أكثر من 60 ألف ريال في حال سفره ولم يفصح عنها يعاقب بغرامة تصل إلى 25% من المبلغ و50% في المرة الثانية.

فيديو | المحامي المختص بالقضايا المالية عاصم العيسى: من يملك أكثر من 60 ألف ريال في حال سفره ولم يفصح عنها يعاقب بغرامة تصل إلى 25% من المبلغ و50% في المرة الثانية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/2CcXQPrkMO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2022

عدم الإفصاح وغسل الأموال:

وتابع في تصريحات إلى الإخبارية، أن هناك بين عدم الإفصاح وبين غسل الأموال، ولكن إخفاء المال قرينة على إخفاء المصدر ولهذا لو كان مصدر المال صحيحًا يجب الإفصاح عنها، خاصةً وأن الجمارك سهلت إجراءات الإفصاح.

ولفت المحامي إلى أنه لو كان مصدر المال غير معلوم فحينها يجب عمل إثبات مشروعية المال كي لا يدخل الشخص في خانة غسل الأموال.