وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة أحد اللصوص تحطيم زجاج سيارة ثمينة من نوع بوغاتي شيرون، لسرقة قائدها، بوضح النهار في لندن.

محاولة كسر زجاج سيارة بوغاتي شيرون في وضح النهار بلندن.

السيارة يقودها كويتي اسمه عبد الله البصمان والسيارة سعرها 3 مليون جنيه استرليني (13 مليون ريال) واللص أراد كسرا لزجاج لسرقة الساعة التي على يد الكويتي من نوع روليكس وسعرها 110,000جنيه (نصف مليون ريال)pic.twitter.com/NXW0ghReIv — إياد الحمود (@Eyaaaad) August 22, 2022

محاولة سرقة ساعة روليكس

ووفقاً للمعلومات المتداولة، السيارة كان يقودها شاب كويتي، والسيارة سعرها 3 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون ريال).

وحاول اللص كسر الزجاج لسرقة الساعة التي على يد الكويتي من نوع روليكس وسعرها 110,000جنيه إسترليني (نصف مليون ريال).