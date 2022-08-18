ينتظر متابعون مؤتمر الكشف عن هوية هاتف أيفون 14، والمتوقع إقامته في 7 سبتمبر، حيث تطرح الشركة أحدث إصدار من منتج يولد أكثر من نصف مبيعاتها.

وتبدأ آيفون موسمًا مزدحمًا بالإصدارات فمن المتوقع الكشف عن العديد من أجهزة ماك الجديدة، وأجهزة أيباد منخفضة وعالية الجودة، وثلاثة طرازات من ساعات أبل ووتش.

تفوق آبل

وبالرغم من عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية حول العالم؛ إلا أن أداء أبل يتفوق على نظيراتها؛ فقد حققت مبيعات جيدة من أيفون في الربع الأخير، وقد أشارت الشركة إلى الموردين بأنها لا تتوقع حدوث انخفاض في الطلب.

وعادة ما تطرح الشركة جهاز أيفون الجديد في المتاجر بعد حوالي أسبوع ونصف من الكشف عنه، ومن المتوقع أن تلتزم أبل بهذه السياسة هذا العام.

وتعتزم الشركة بث الحدث عبر الإنترنت- بدلاً من الحضور الشخصي- استمراراً للنهج الذي تبنته منذ بداية الوباء؛ لذلك بدأ الموظفون بالفعل في تسجيل مقاطع العرض التقديمي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبالرغم من رفض المتحدثة باسم شركة أبل التعليق على توقيت الحدث؛ نظرًا لأن الحدث لايزال بعد حوالي 3 أسابيع ما يتيح احتمالية تغيير خطط الشركة؛ إلا أن محبي آبل ينتظرون موعدها المكرر في النصف الأول من شهر سبتمبر.

هاتف أيفون 14

من المتوقع أن يبدو هاتف أيفون-14 القياسي مشابهاً لجهاز أيفون -13، على الرغم من أن الشركة ستلغي إصدار ميني البالغ حجمه 5.4 بوصة، وتضيف نموذجاً بشاشة 6.7 بوصة. ستكون هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها أبل جهاز أيفون بشاشة بهذا الحجم بخلاف إصدار برو.

وتخطط الشركة لتغييرات أكبر لخط أيفون -14 برو ، ستقوم باستبدال فتحة الكاميرا الأمامية، بفتحة على شكل حبة لتضم مستشعرات الوجه ومنطقة بحجم الثقب لتتضمن الكاميرا، وسيعطي هذا للمستخدمين مساحة شاشة أكبر قليلاً.

تضيف الشركة أيضاً معالج أسرع إلى أيفون-14 برو. في غضون ذلك ، ستحتفظ أبل بشريحة A15 الموجودة في الإصدار السابق في طرازات أيفون-14 العادية.

ستكون أهم التغييرات في فئة برو على نظام الكاميرا، والذي سيظهر بشكل أكبر قليلاً للمستهلكين. ستحصل طرازات برو على كاميرا بزاوية عريضة بدقة 48 ميغابكسل إلى جانب أخرى فائقة الدقة بدقة 12 ميغابكسل ومستشعرات تليفوتوغرافي؛ كما تخطط أبل أيضاً لإدخال تحسينات على تسجيل الفيديو وعمر البطارية.

أبل ووتش Series 8

بالنسبة لأحدث ساعات أبل، المعروفة بـ سيريس 8 (Series 8)، ستضيف الشركة ميزات لصحة المرأة ومستشعر لدرجة حرارة الجسم، ستبدو الساعة القياسية مشابهة للساعة سيريس 7 ، لكن سيتم إصدار طراز برو جديد يستهدف المستهلكين الرياضيين.

وسيحتوي على شاشة أكبر، وإطار من التيتانيوم المقوى، وميزات جديدة لتتبع اللياقة البدنية، وعمر أطول للبطارية، كما تخطط الشركة أيضاً لساعة من طراز SE جديدة منخفضة التكلفة، مع شريحة أسرع.

أنظمة التشغيل

سيتم الكشف أيضاً في سبتمبر على أي أو إس 16 (iOS 16)، النظام الذي سيتم تشغيله على أجهزة أيفون القادمة، و watchOS 9 ، نظام تشغيل ساعة أبل القادمة. وتخطط الشركة لإطلاق macOS Ventura في أكتوبر إلى جانب iPadOS ، نظام تشغيل أيباد. تأخر النظام الأخير لمدة شهر تقريباً، ويرجع ذلك جزئياً إلى خللٍ بنظام تعدد المهام الجديد Stage Manager