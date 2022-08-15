خيّب المدافع الأرجنتيني فونيس موري الآمال في ظهوره الأول مع ناديه الجديد كروز أزول المكسيكي، وذلك بعد رحيله عن النصر.

وكان موري غادر أصفر الرياض بعد عام مع النادي حيث شارك في 21 مباراة في بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك مع الفريق العاصمي.

نجم النصر السابق يُسجل ويقدم أداءً هزيلًا

ورغم أن موري سجل هدفًا لنادي كروز آزول في مباراة تولوكا في الدوري المكسيكي لكن الأول خسر المباراة بثلاثية مقابل هدفين.

وذكر موقع Espn النسخة المكسيكية أن موري ظهر بشكل سيئ مع ناديه كروز آزول رغم أنه صرح بأنه جاء للفريق المكسيكي من أجل تحسين دفاعه.