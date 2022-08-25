قالت محطة Australian Broadcasting Corporation الأسترالية إن من قلب السعودية وصحرائها ستنشأ حضارة مستقبلية جديدة، وسيكون ذلك بفضل مدينة نيوم وذا لاين.

وقالت: من الرمال القديمة سيظهر مركز حضري عالي التقنية خالٍ من الكربون مع طائرات دون طيار لسيارات الأجرة، وقمر اصطناعي، وذلك في مدينة نيوم.

وتابع التقرير: وفي رمال الصحراء في أقصى شمال غرب السعودية، يقوم آلاف العمال ببناء مدينة مستقبلية لن يكون هناك مثلها، وهي مدينة ذا لاين التي تُبنى على هيئة صفين بطول 170 كم وبارتفاع 500 متر.

وتقع المدينة الذكية داخل مدينة نيوم التي تهدف إلى تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم، وفي حين أنها ستضم مناطق التصنيع والسياحة تقوم ذا لاين في الوقت نفسه باستيعاب 9 ملايين شخص.

الذكاء الاصطناعي في جوهر المدن الذكية السعودية

وتم تصميم The Line ليكون استخدام الذكاء الاصطناعي في جوهر المدينة، مع استخدام التكنولوجيا لإدارة الطاقة والمياه والنفايات والنقل والرعاية الصحية والأمن، مثل العديد من المدن الذكية.

التنبؤ باحتياجات الأشخاص

وفي الوقت نفسه، فإنه من المفترض أن يقوم الذكاء الاصطناعي بالتنبؤ باحتياجات المستخدم من خلال جمع البيانات الخاصة بهم بموافقتهم من الهواتف الذكية ومنازلهم وكاميرات التعرف على الوجه ومجموعة من أجهزة الاستشعار الأخرى.

وتابع التقرير: هذا الأمر ليس مستبعدًا على قدرات السعودية التي تهدف إلى رقمنة جميع جوانب الحياة اليومية في الوقت الحالي.

وقال جوناثان ريتشينتال، الأستاذ المساعد بجامعة سان فرانسيسكو، الذي يبحث في شؤون المدن الذكية وإدارة البيانات، إن ما تقترحه نيوم بشأن البيانات واستخدامها لمصلحة الأفراد هو امتداد لما تفعله المدن اليوم لكن بشكل أكبر، متابعًا: نحن عالم يحركه البيانات، ونحن جميعًا نوافق على استخدام البيانات يوميًا، ويتم الاستفادة من هذه البيانات من قبل المدن والمنظمات.

وقال جوزيف برادلي، الرئيس التنفيذي لشركة Neom Tech & Digital إن مستخدمي منصة نيوم يمكنهم تحديد البيانات الشخصية التي يريدون مشاركتها، ومن لديه حق الوصول إلى البيانات، ومراقبة كيفية استخدامها كما يمكنه الانسحاب في أي وقت.

وتابع: سيقوم النظام أيضًا بتنبيه المستخدمين في حالة استخدام البيانات دون موافقة، أو في حالة وجود نشاط مشبوه أو خرق للبيانات.

وأضاف: من خلال مشاركة بيانات الموقع والصحة والحركة على سبيل المثال، فعندما نجد أن المستخدم ساكنًا لفترة طويلة، فإنه يمكن نشر طائرة بدون طيار للتحقق من صحته.