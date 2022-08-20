أكد المحلل المالي برجس الرويس، أن الماركات كذبة وضعت للأغنياء وصدقها الفقراء ومن يقتنيها.

فيديو | المحلل المالي برجس الرويس: الماركات كذبة وضعت للأغنياء وصدقها الفقراء ومن يقتنيها.. و أي شخص يصرف أكثر من دخله يعتبر مبذرا ويحتاج إلى التوعية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/A6fgHAtt8d — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 20, 2022

ورأى الرويس في تصريحات إلى الإخبارية، أن أي شخص يصرف أكثر من دخله يعتبر مبذرًا ويحتاج إلى التوعية.

وعي مالي:

ولفت إلى أن إنفاق ألف ريال على حذاء أو حقيبة رغم أن الدخل لا يزيد عن 6 آلاف ريال، يجعل الشخص في حاجة إلى الوعي المالي لديه لأن المصاريف حين تكون أكثر من الدخل ستجعل الشخص يدخل في التزامات وديون في غنى عنها للإنسان.