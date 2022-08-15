يبدو أن الحارس المصري محمد أبو جبل يبحث عن العودة لنادي الزمالك المصري من جديد بعد فشل انضمامه لنادي النصر في صيف العام الحالي.

وكان أبو جبل قرر فسخ عقده مع الزمالك للانضمام لنادي النصر، لكن الأخير تراجع عن إتمام الصفقة بسبب إتيان أبو جبل بمعلومات مغلوطة عن عقده مع الزمالك مما جعل أصفر الرياض يُفضل عدم إتمام الصفقة.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد أن أبو جبل طلب العودة للنادي لكن عودته مرهونة بموافقة المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

بيان محمد أبو جبل حول عقده مع النصر

يذكر أن محمد أبو جبل كان قرر رفع شكوى ضد نادي النصر بسبب عدم إتمام الأخير لعقده الموقع مع الحارس المصري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء نص بيان أبو جبل كالتالي: “نادي النصر رفض استخراج تأشيرة دخولي للمملكة وإصدار تذكرة للانضمام لمعسكر الفريق ورد بعدم اعترافه بالعقد الموقع بين الطرفين”.