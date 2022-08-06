أعلن الحارس المصري محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك المصري السابق، رفعه شكوى ضد نادي النصر بسبب عدم إتمام الأخير لعقده الموقع مع الحارس المصري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد أبو جبل يكشف بعض من تصرفات النصر:

وجاء نص بيان أبو جبل كالتالي: “نادي النصر رفض استخراج تأشيرة دخولي للمملكة وإصدار تذكرة للانضمام لمعسكر الفريق ورد بعدم اعترافه بالعقد الموقع بين الطرفين”.

وأضاف البيان: “اللاعب رفض مبلغ أقل بكثير عُرض عليه من النصر من أجل التسوية ولكنه رفض؛ وبناء على ذلك أصبح اللاعب حرًّا للتوقيع لناد آخر، واللاعب يطالب بكامل مدة العقد المالي من النادي كما سيقدم كل ما يثبت من أضرار ارتكبها نادي النصر بحق الحارس والمطالبة بالتعويض دون تنازل”.

وكان أبو جبل تألق مع منتخب مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي أُقيمت في الكاميرون، بعد إصابة الحارس محمد الشناوي.

الزمالك أعلن رحيل اللاعب دون التجديد له، بعد اتفاقه مع النصر خلال الأشهر الماضية.