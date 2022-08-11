قال المدرب التحفيزي لتعزيز القدرات، محمد المدني إن الجوال يعتبر من أكثر وسائل تضييع الوقت.

#صباح_السعودية | أ. محمد المدني: الجوال من أهم الأشياء التي تسبب إهدار وقتك من دون أن تشعر. #قناة_السعودية pic.twitter.com/N21z2Uhx4f — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) August 11, 2022

ولفت إلى أن كثيراً من الناس الآن لا ينفصلون عن أجهزتهم الهاتفية.

وأضاف خلال استضافته في قناة السعودية :”نحن نبدد معظم الأوقات على الجوال، فمثلًا عندما تكون تكلم شخصاً تجده يستخدم الجوال في الوقت ذاته، للحديث مع أصحابه أو الاطلاع على فيس بوك أو غير ذلك”.

كما بين أن الفكرة تتمثل في ترتيب الأولويات، قائًلاً: “كثير منا لا يملكون ترتيب الأولويات والبدء بالأهم فالمهم، فنحن لا نعني عدم استخدام الجوال ولكن يجب ترتيب الوقت”.

تحذيرات للحد من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي

وفي وقت سابق؛ حذر مختصون في الصحة النفسية، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من الوقوع في إدمانها دون إدراك.

تحفيز الدوبامين في الدماغ

وبحسب قناة “الإخبارية”، أوضح المختصون أن شدة التفاعل مع ما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى تحفيز استجابة الدوبامين في الدماغ، وهو الهرمون المسؤول عن السعادة، ما يشجع على طلب المزيد في كل مرة.

وأشار إلى أن هذا التحفيز يؤدي إلى الإدمان الحقيقي، ووقوع الشخص في عزلة عن الحياة الاجتماعية.

إجراءات للحد من إدمان مواقع التواصل

وأوصى المختصون باتخاذ إجراءات تحد من تفاعل الأشخاص مع تلك المواقع عبر ملء أوقات الفراغ بالهوايات والأنشطة ما يسهم في الحد من إدمان هذه المواقع.

كما دعوا إلى الالتزام بأوقات محددة لتصفح المواقع والبعد عن استخدامها أثناء الوجبات العائلية أو التمارين اليومية.