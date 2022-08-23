رفعَ الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تأسيس شركة أمانة الرياض (شركة ريمات الرياض للتنمية) لتحقيق التطلعات والطموحات العالية بالتمكين المؤسسي الإستراتيجي ورفع جودة الحياة ومستوى الخدمة للسكان.

توثيق إرث الملك سلمان:

وقال سموُّه في تصريح صحفي: “نسعى إلى توثيق الإرث الذي أسسه مولاي خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – منذ توليه إمارة منطقة الرياض على مدى نصف قرن والبناء على الخُطا التي شيَّدها – رعاه الله – ومراحل التطوير التي جعلت من الرياض رمزاً تنموياً عامراً بثقافة وتاريخ زاهر”.

وأضاف سموُّه: “كما نتطلع إلى تحقيق مستهدفات سيدي وليِّ العهد – حفظه الله – في أن تكون الرياض ضمن أفضل 10 اقتصاديات مدن في العالم، وتحقيق قفزات نوعية في الخدمات وجودة الحياة بالمدينة عبر شراكات وممكنات إستراتيجية تزيد من الفرص الاستثمارية وتعود بأثر عالي على السكان والمكان”.

ارتقاء بالخدمات البلدية:

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِدَ في مكتب سموِّه بقصر الحكم اليوم لتقديم عرض عن شركة الرياض للتنمية بحضور صاحب السموِّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة شركة ريمات الرياض للتنمية ووكلاء الأمانة وقيادات الشركة.

واستمع سموُّ أمير منطقة الرياض بالنيابة إلى شرح عن تأسيس شركة ريمات الرياض للتنمية لتكون ذراعًا تنمويًّا لأمانة المنطقة والتمكين الإستراتيجي في شراكتها مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والإسهام في تحسين جودة الحياة للسكان وتعزيز الأثر الاقتصادي والتنموي.

ونَوَّهَ سموُّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف بالمشروعات النوعية التي تسعى شركة “ريمات الرياض للتنمية ” لتحقيقها، وإطلاق واسع للفرص التنمية، وتقديم أفضل الخدمات البلدية المبتكرة وكذلك دعم الكفاءة الإستراتيجية والتشغيلية لأمانة المنطقة وتقديم نموذج في التميُّز المؤسسي الموحَّد.

حضرَ الاجتماعَ وكيلُ إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.