أكد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، أن مواجهة مانشستر يونايتد بعد غد الاثنين في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/ 2023 ستكون ذات طابع خاص.

ليفربول ومان يونايتد في موقف صعب:

ويدخل ليفربول المباراة وهو متعادل في أول جولتين أمام فريقي فولهام وكريستال بالاس، بينما خسر مانشستر يونايتد أول مباراتين في الدوري الإنجليزي أمام فريقي برايتون وبرينتفورد.

وقال صلاح قبل مواجهة اليونايتد: “هي مواجهة خاصة.. ربما هما أكبر ناديين في إنجلترا تاريخيًّا.. إنها مباراة خاصة للجميع، المدينة والمشجعين”.

محمد صلاح يُحلل أداء ليفربول:

وأضاف صلاح: “الريدز لم يبدأ موسمه بشكل جيد، ولكن يجب علينا ألا نخسر مزيدًا من النقاط في ظل منافسة قوية من مانشستر سيتي وتشيلسي”.

مانشستر يونايتد يستقبل ليفربول في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة بعد غد في الجولة الثالثة، في مباراة ستقام على ملعب أولد ترافورد معقل مان يونايتد.