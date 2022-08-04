سيعود اللاعب محمد كنو لتمثيل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال بداية من يوم 31 غسطس الجاري.

وكان كنو تعرض للإيقاف لمدة 4 أشهر بداية من شهر مايو الماضي بقرار من غرفة فض المنازعات على خلفية توقيعه لناديي الهلال والنصر في آن واحد.

حرمان الهلال من قيد الصفقات بسبب كنو

وسيغيب كنو عن مباراة الهلال الأولى في دوري المحترفين ضد نادي الخليج يوم 25 أغسطس، ليشارك أمام الفيحاء في الجولة الثانية يوم 31 من الشهر الحالي.

وكانت غرفة فض المنازعات قررت في مايو الماضي إيقاف كنو 4 أشهر ومنع الهلال من تسجيل الصفقات لفترتين حتى صيف 2023، ورُفض طلب الهلال من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي بتعليق العقوبة أو إيقافها ليتسنى له قيد الصفقات الجديدة.