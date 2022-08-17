طلبت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، إدارة أنمار الحائلي ضم كل من محمد نور وحمزة إدريس نجمي العميد السابقين للعمل في الكادر الإداري بعد رحيل كل من حامد البلوي ومشعل السعيد.

ورحل كل منهما عن العميد بعد إصدار لجنة الاحتراف قرارات قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله ضد نادي النصر حيث تمت معاقبة حامد البلوي بالإيقاف 6 أشهر وغرامة 300 ألف ريال وإيقاف مشعل السعيد 3 أشهر دون تغريمه ماليًّا.

محمد نور وحمزة إدريس يفيدان الفريق:

وأكدت جماهير العميد على أن وجود الثنائي محمد نور وحمزة إدريس سيكون مفيدًا لعناصر الفريق الكروي الأول قبل بدء الموسم الجديد يوم الخميس المقبل.

وكانت إدارة العميد أعلنت اليوم الأربعاء عن قبولها استقالة مشعل السعيد.

وثمنت إدارة النادي العمل والجهد الذي قام به مشعل السعيد خلال الفترة الماضية، والتي هي امتداد للسنوات التي قضاها لاعبًا في صفوف الفريق الأول، ساهم خلالها في تحقيق إنجازات عديدة، وتمنت له التوفيق والنجاح في مسيرته.

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا خارجيًّا في النمسا، ولعب عددًا من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.