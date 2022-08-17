أعلن الأمن العام، القبض على عدد من المتهمين نفذوا جرائم متنوعة خلال الأيام الماضية.

نقل مخالفين:

وبحسب الأمن العام، تم القبض على مواطن نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطن آخر قام بإيواء 3 مخالفين لنظام أمن الحدود في منزله من الجنسية الإثيوبية، ومواطن ارتكب حوادث جنائية بسرقة عدد من المركبات وضبط يقود مركبة مسروقة.

سرقة واحتيال:

كما تم القبض على مواطن قام بتكسير 3 شاشات لأجهزة الصرف الآلي، و3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ومقيم من الجنسية المصرية ترصدوا عددًا من المقيمين.

ونفذ المتهمون عمليات احتيال على المقيمين بادعاء تقديم مساعدة لهم ودخول حساباتهم لإحدى المنصات واستخراج شرائح اتصال ببياناتهم، وضبط بحوزتهم 2025 شريحة اتصال وجهاز حاسوب وأجهزة قارئ بصمة لشركة اتصالات يعمل فيها أحدهم.