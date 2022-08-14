قال المختص في هندسة النقل والمرور علي مليباري: إن فرض رسوم على الطرق أمر من المبكر الحديث عنه، ويحتاج إلى مزيد من الوقت والدراسات.

فيديو | المختص في هندسة النقل والمرور علي مليباري: التوجه لفرض رسوم على الطرق يحتاج إلى توفير طرق بديلة مجانية يستخدمها الجميع، وهذا الأمر مبكر ويحتاج إلى المزيد من الدراسات #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/kMZJpcXNEb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 14, 2022

دراسة الطرق البديلة:

وأوضح مليباري في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن التوجه لفرض رسوم على الطرق لا يجب أن يكون على الطرق الرئيسية، فطبيعي أن يكون هناك طرق بديلة مجانية من أجل ذلك، لافتًا إلى أن الأمر من المبكر الحديث عنه في ظل الترتيبات التنظيمية، لكنه سيتم في القريب العاجل.

وأضاف أن فرض رسوم على الطرف يحتاج إلى مزيد من الوقت؛ نظرًا لضرورة معرفة الطرق البديلة على الخريطة ودراستها.

مراعاة الكثافة المرورية:

كما لفت مليباري إلى ضرورة مراعاة الكثافة المرورية وتوزيعها لمن يدفع الرسوم على الطرق؛ لأنه سيتوقع مستوى تشغيل أعلى.