انتظم اليوم في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، أكثر من 350 ألف طالب وطالبة و30 ألف معلم ومعلمة في 1500 مدرسة؛ تشمل مدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ورياض الأطفال، انطلاقاً لعامهم الدراسي الجديد 1444هـ بكل حيوية ونشاط مبتهجين بالاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية.

حفاوة الاستقبال

وتجلت مع بداية الصباح الباكر الصورة المشرقة في حضور الطلاب والطالبات لمدارسهم، وسط حفاوة الاستقبال وتنظيم الدخول وقف خلفها الهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس لضمان سلامة جميع الطلاب والطالبات، وإقامة برامج وفعاليات تربوية هادفة من أجل التهيئة النفسية للمراحل السنية بالتحديد الصفين الأول والثاني ابتدائي ورياض الأطفال.

تهيئة الكوادر البشرية

وهيأت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة البيئات التعليمية بكافة المتطلبات من الكوادر البشرية (التعليمية والإدارية والمادية والفنية) وتوفير التجهيزات التعليمية من المقررات الدراسية والأدوات والأجهزة التقنية والصحية، ومتطلبات الأمن والسلامة المدرسية وصرف الميزانيات التشغيلية ومباشرة المعلمين المنقولين ولجان التوظيف التعاقدي ومواصلة أعمال الصيانة والنظافة لكافة المرافق التعليمية.