وجه الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى لاعبي نادي مانشستر يونايتد، وذلك قبل المواجهة بينهما الاثنين المقبل في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لـ موسم 2022/ 2023.

وتعادل الريدز في أول مباراتين أمام كل من فولهام وكريستال بالاس، بينما خسر مانشستر يونايتد أول مباراتين أمام فريق برايتون وفريق برينتفورد.

ماذا قال مدافع ليفربول ؟

وقال فان دايك: “مانشستر يونايتد فريق جيد لكنها فرصة قوية لنا لكي نقلب الموازين”.

وواصل: “نحن ننظر لأنفسنا ونريد أن نكون مستعدين لهذه المباراة وسنعمل بجهد كبير هذا الأسبوع، هي مباراة كبرى وذات قيمة كبيرة ونتطلع لها جميعًا”.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، كانت انتهت بفوز ليفربول برباعية دون رد في ملعب الأنفيلد.