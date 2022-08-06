عقد اليوم السبت، المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي تجمع بين منتخبي السعودية ومصر مساء غدٍ الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية،وتنطلق في السابعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي.

ماذا قال مدربا السعودية ومصر؟

في البداية قال مدرب منتخب مصر محمود جابر: “شرف لكلا المنتخبين الوصول إلى المباراة النهائية، بلوغ هذه المرحلة أمر طبيعي ومعتاد بالنسبة للكرة المصرية، وسنعمل من أجل الظهور بصورة متميزة في هذا النهائي المرتقب”.

وأضاف: “كل المباريات تحتاج لقدر من التوفيق بجانب عوامل أخرى مثل التركيز والاجتهاد والإعداد لها بشكل جيد داخل وخارج الملعب، ونحن سنعمل على ذلك وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز والتتويج باللقب”.

وأتم: “الجمهور هو روح كرة القدم، والجماهير المصرية تعشق هذه الرياضة كثيراً وهي عنصر داعم لنا بشكل دائم، غداً ننتظر استمرارية حضور ودعم المشجعين داخل الملعب، وإن شاء الله نحتفل سوياً باللقب العربي، الذي نطمح له منذ عدة سنوات”.

في المقابل، قال مساعد مدرب المنتخب السعودي محمد مسعد: “نستحق الوصول إلى المباراة النهائية مع المنتخب المصري، ونواجه ضغوطات كبيرة للحفاظ على اللقب الذي توجنا به العام الماضي، ونحن الآن في أتم الجاهزية لخوض اللقاء”.

القنوات الناقلة لـ نهائي كأس العرب لـ الشباب

وتنقل المباراة على قناة KSA Sports 1 والقناة الرابعة العراقية.