عقدت يوم الثلاثاء، المؤتمرات الصحفية لمدربي منتخبات فلسطين والسعودية ومصر والجزائر، قبل مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي تستمر حتى يوم 7 أغسطس الحالي.

ويلتقي منتخب السعودية مع منتخب فلسطين، بينما يلعب المنتخب المصري أمام المنتخب الجزائري في الدور نصف النهائي غداً الأربعاء.

وقال مدرب منتخب فلسطين حسام يونس إن: “الوصول إلى هذه المرحلة يعد إنجازاً كبيراً، أجرينا عمليات الاستشفاء بشكل جيد، ونحن جاهزون لملاقاة المنتخب السعودي، سنواجه منافساً قوياً وسيتم التعامل معه وفق معطيات المباراة”.

وأتم: “نستعد لكل مباراة بشكل منفصل، واستفدنا كثيراً من مباراتنا مع المنتخب الأردني، وهو ما عزز من جاهزيتنا الفنية للقاء منتخب السعودية، ومواجهة الدور نصف النهائي ستكون قوية للغاية، وهدفنا الفوز وبلوغ النهائي والمضي قدماً نحو اللقب”.

من جانبه، قال مساعد مدرب المنتخب السعودي خالد المالكي إن: “منتخب فلسطين متطور وجيد فنياً، ونحن مستعدون من كافة النواحي الفنية والذهنية والبدنية، مستوانا جيد في البطولة وليس سيئاً كما يتصور البعض، كان لدينا برنامج إعدادي قوي بدأ من أوروبا، ويشمل البطولة العربية والتصفيات الآسيوية وتصفيات كأس العالم”.

واختتم بقوله: “حرصنا على عدم إرهاق اللاعبين في المباريات واتجهنا للتدوير في كل مباراة، الجميع جاهز ولا توجد إصابات مقلقة، وقمنا بالاستعداد لمباراة فلسطين بشكل جيد، هذه البطولة مهمة وسنحقق منها استفادة كبيرة، وإن شاء الله نحتفل مع الجمهور بالفوز والتأهل للمباراة النهائية”.

وقال مدرب منتخب مصر محمود جابر إن: “الوقت لم يسعفنا للاستعداد بالشكل الكافي وقمنا فقط بعمليات الاستشفاء للاعبين، مشوارنا جيد والمستوى يتطور من مباراة لأخرى، وسنمضي في طريقنا نحو بلوغ المباراة النهائية، المنافسة مع منتخب الجزائر شريفة وهو لقاء أخوي، وسنعمل على تحقيق الفوز دون أي تهاون، نحترم المنافس وسنقدم سوياً مباراة تليق بسمعة الكرة المصرية والجزائرية”.

وأتم بقوله: “جمهورنا في المملكة العربية السعودية هو الداعم الأكبر لنا في تلك البطولة، وهذا الحضور القوي يمنحنا إصراراً وعزيمة نحو تحقيق الفوز وتقديم أفضل المستويات وإسعاد كافة الجماهير المصرية”.

من جانبه، قال مدرب منتخب الجزائر لاسات محمد إن: “الاستعداد لهذه المباراة لم يتم على نحو جيد بسبب ضيق الوقت، لكن حرصنا على الاستشفاء والمحافظة على المعدل البدني للاعبين، ونحن في جاهزية كبيرة لملاقاة المنتخب المصري”.

وزاد بقوله: “هذه البطولة ناجحة وستفيدنا كثيراً في المستقبل القريب، وأتمنى استمرارها وهي أفضل من البطولات الإفريقية التي تقام كل عامين، وأتوقع أن تكون البطولة العربية هي الهدف الأول لكافة المنتخبات، المنشآت والملاعب رائعة في منطقة عسير، والمناخ ملائم للغاية لخوض مباريات بهذه القوة”.

وأتم: “في حال الفوز على منتخب مصر وهو ما نسعى إليه، أعتقد أننا سنفوز بالمباراة النهائية ونتوج باللقب أمام أي منافس سواءً منتخب السعودية أو منتخب فلسطين”.