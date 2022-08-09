شدد مدرب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني على أن المهمة في بطولة كأس العالم 2022 لن تكون سهلة، واصفًا مواجهة الأخضر بالأصعب.

المنافسة على لقب كأس العالم

وتحدث مدرب الأرجنتين على المونديال، قائلًا: “سنكون منافسين على لقب كأس العالم، لكن لا يمكن القول إننا سنكون الأبطال من الآن، هناك حوالي 10 منتخبات مرشحة للفوز باللقب”.

وواصل سكالوني تصريحاته قائلًا: “ما زال الوقت طويلًا لاختيار من يمثل المنتخب، هناك 3 أشهر متبقية تقريبًا على بدء المنافسات، ولا نعرف من سيكون في أتم الجاهزية، كما أن الإصابات قد تغير من الأسماء”.

مدرب الأرجنتين يؤكد صعوبة مواجهة السعودية

وتابع خلال تصريحاته لصحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية: “لا بد أن نكون حذرين من منتخبات مجموعتنا، فهي متطورة ويمكنني القول إن مباراتنا أمام السعودية ستكون الأصعب، لأنها الأولى في المونديال”.

واختتم سكالوني تصريحاته قائلًا: “المنتخب المكسيكي منافس قوي ودائمًا ما نواجه صعوبة أمامه، والمنتخب البولندي متطور جدًا، وهو من المنتخبات الأوروبية القوية، ويملكون مهاجمًا فريدًا، وهو ليفاندوفسكي”.

مجموعة الأخضر في المونديال

ويفتتح الأخضر مشواره في مرحلة المجموعات بمنافسات كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر شهر نوفمبر، بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، ثم المكسيك على ملعب لوسيل.