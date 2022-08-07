أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قبل قليل عن تعيين المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي لتدريب منتخب مصر الأولمبي خلال الفترة المقبلة دون تحديد مدة العقد.

سبب تعيين ميكالي

وجاء ذلك في إطار خطة الاتحاد المصري لكرة القدم في تعيين مدربين أجانب للمنتخب الأول والمنتخب الأولمبي مع تقارب الخطط الفنية وطريقة اللعب بينهما.

وسبق للمدرب ميكالي تدريب نادي الهلال لفترة قصيرة في عام 2021 بعد رحيل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

مسيرة مدرب منتخب مصر الأولمبي الجديد

كما سبق لـ ميكالي صاحب الـ 53 عامًا تدريب المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا ونادي الغرافة القطري ونادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

جدير بالذكر أن ميكالي سيخلف المدرب المصري شوقي غريب في تدريب منتخب الفراعنة الأولمبي.