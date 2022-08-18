صدم المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرازيلي كاسيميرو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت شبكة Espn أنه رغم رفض ريال مدريد رحيل اللاعب البرازيلي، لكنه لن يمانع رحيله لـ مانشستر يونايتد مقابل الحصول على 70 مليون يورو من الفريق الإنجليزي.

لكن الصحفي جيسون بورت قال إن تين هاج لم يفكر في ضم اللاعب البرازيلي وطالب إدارة النادي بضم لاعب وسط مدافع في حال فشلت صفقة الهولندي فرينكي دي يونج.

تفاصيل عرض مان يونايتد لضم كاسيميرو

وفي سياق آخر، كشف الصحفي الإسباني خوسيه باديا أن مانشستر يونايتد سيُعطي اللاعب البرازيلي 13 مليون يورو سنويًّا بعقد مدته 4 سنوات في حال وافق على مغادرة ريال مدريد.

كاسيميرو لا يمانع الرحيل ولكنه يريد الحصول على موافقة ريال مدريد في البداية.

ويلعب اللاعب البرازيلي مع ريال مدريد منذ عام 2013 قادمًا من نادي ساوباولو البرازيلي، وحقق مع الريال 3 ألقاب في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، 3 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، 5 ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و3 ألقاب في كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يسعى بكل قوة لتدعيم خط الوسط لديه بسبب تراجع مستوى الإسكتلندي سكوت مكتوميناي إضافة ورحيل الصربي نيمانيا ماتيتش.