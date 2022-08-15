وافق المدرب الهولندي إريك تين هاج على رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة The Atheltic إن تين هاج يُرحب برحيل رونالدو منعًا لأي مشاكل في النادي خاصة أن لاعبي اليونايتد لا يرغبون في بقاء اللاعب البرتغالي معهم.

مانشستر يونايتد يُحدد بديل كريستيانو رونالدو

وربما يُفكر اليونايتد في ضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بديلًا لـ رونالدو بالفترة المقبلة.

وكان رونالدو انضم إلى مانشستر يونايتد في سبتمبر من العام الماضي لكن وضع الفريق لم يتحسن، ولن يشارك في دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023.

مانشستر يونايتد تعرض للخسارة في أول جولتين أمام فريقي برايتون وبرينتفورد بثنائية لهدف وبرباعية دون رد على التوالي.

كريستيانو رونالدو يفكر في الرحيل قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في أغسطس الجاري، رغم رفض أندية ” أتلتيكو مدريد الإسباني، ريال مدريد الإسباني، ميلان الإيطالي، إنتر ميلان الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي ” التعاقد معه.