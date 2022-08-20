تمكنت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة ، من إجلاء ركاب حافلتين سقطتا في مياه الأمطار.

لا إصابات:

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان: إنه تم إخلاء حافلتين من الركاب بسبب الأمطار، موضحة أنه لم يسفر عنه إصابات.

ونشرت المديرية صورًا وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني بالمدينة في الإخلاء.

تنبيه بشأن أمطار المدينة:

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية أصدر تنبيهًا في وقت سابق، بشأن تعرض المدينة المنورة إلى أتربة مثارة، وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: الصويدرة، والفريش، والمدينة المنورة، والمندسة.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.