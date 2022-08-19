أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إخماد حريق في أحد متنزهات بريدة، دون وقوع أي إصابات.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “أخمد مدني بريدة حريقًا في موقع داخل أحد المتنزهات، ولا إصابات”.

نصائح للوقاية من حرائق المتنزهات:

وفي وقت سابق؛ أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، عددًا من النصائح لتجنب حرائق الغابات. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “الوقاية تحد من عوامل حرائق الغطاء النباتي”.

حرائق الغابات:

ولفت إلى أن اشتعال الحرائق في الغابات لها عدة أسباب؛ أهمها:

ـ التدخين ورمي أعقاب السجائر أو أعواد الثقاب.

ـ حرق المخلفات الزراعية.

ـ إشعال النيران للتدفئة والطبخ.

ـ إطلاق الأعيرة النارية.

ـ الحرائق العمد لتوسيع الأراضي.

ـ رمي الزجاج الذي يتأثر بأشعة الشمس.

ـ استخدام المفرقعات النارية.

المتنزهات البرية:

وفي وقت سابق؛ شددت القوات الخاصة بالأمن البيئي على اتباع التعليمات المتعلقة بالتنزه في المتنزهات البرية عند هطول الأمطار.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “لسلامتك.. تنزه بحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول”.

وأكد الأمن البيئي أن “اتباع تعليمات السلامة عند هطول الأمطار في المتنزهات البرية، يقي من مخاطر السيول والأودية”.