أعلنت مديرية الدفاع المدني، إنقاذ شخصين احتجزتهما السيول في جازان.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “أنقذ مدني جازان شخصين احتجزتهما السيول، وهما بصحة جيدة”.

تحذير من خطورة السباحة في السيول:

وفي وقت سابق؛ جددت المديرية العامة للدفاع المدني، التحذير من خطورة السباحة في مجاري السيول أو الأودية، لاسيما في ظل الحالة المطرية على بعض المناطق.

وقالت المديرية في إنفوجراف على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “لسلامتكم أثناء هطول الأمطار، عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية”.

متابعة التنبيهات:

من جانبها، قدمت أمانة المدينة المنورة إرشادات للتعامل مع العواصف الرعدية والأمطار، لسلامة الكبار والأبناء.

وشددت الأمانة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على ضرورة متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات المختصة مع منع الأطفال من اللعب في مناطق تجمع المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء سواء أعمدة الإنارة والكبائن.

تجنب المرور في مجاري السيول:

كما نوهت بأهمية تجنب المرور أو الجلوس في مجاري السيول مع إفساح المجال لمعدات سحب المياه.

ويمكن الإبلاغ عن تجمعات المياه بالتواصل على رقم الطوارئ 940.