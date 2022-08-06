أهاب المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة نجران، الرائد عبدالخالق القحطاني، بالجميع الابتعاد عن الأودية والمستنقعات المائية؛ لما في ذلك من مخاطر تهدد حياة الأشخاص.

فيديو | متحدث الدفاع المدني في منطقة نجران الرائد عبد الخالق القحطاني: نوصي بالابتعاد عن الأودية والمستنقعات المائية لاحتوائها على حيوانات سامة جرفتها السيول#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/F1t2ucRCpU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 6, 2022

وقال القحطاني، لقناة “الإخبارية”: نوصي الجميع بالابتعاد عن الأودية والمستنقعات المائية؛ لاحتوائها على حيوانات سامة جرفتها السيول.

حيوانات سامة جرفتها السيول:

وتابع يُنصح بالابتعاد تمامًا عن الأودية وعدم الاقتراب منها، أو السباحة فيها؛ تفاديًا للمستنقعات والحفر والبرك التي تتكون بفعل الأمطار الغزيرة، كما حذر من السباحة في هذه المواقع، والتي قد تحتوي على طمي قد يكون سببًا في تعلق الأشخاص.

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة- بمشيئة الله- منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، وما زالت الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.