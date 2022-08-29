أبرمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، عقد تخصيص أرض صناعية على مساحة أكثر من 25 ألف متر مربع في المدينة الصناعية الثانية بجدة لصالح شركة “سيارا” الذراع الاستثمارية لمجموعة “جي بي إس” البرازيلية أكبر مصنعي اللحوم ومشتقاتها في العالم لإقامة مصنع لها في المملكة.

تعزيز منظومة التصدير:

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أن المشروع سيسهم في تعزيز منظومة تصدير المنتجات الوطنية، وتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات اللحوم المختلفة بإجمالي 50 ألف طن سنويًّا.

وعقب توقيعه عقد التخصيص، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية الرئيس التنفيذي المُكلّف أسامة بن عبدالعزيز الزامل، على جاهزية وقدرة “مدن” على جذب وتوطين الصناعات النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، خاصةً في القطاعات الإستراتيجية المهمة، مثل: الصناعات الغذائية التي تحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، في ظل رؤية السعودية 2030.

دعم تكاملية سلاسل الإمداد:

وأضاف أن المشروع من شأنه دعم تكاملية سلاسل إمداد صناعة الغذاء، من خلال تسهيل وجذب المستثمرين إلى المناطق المستهدفة بتوطين الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية الداعمة والخدمات المشتركة التي تعمل على رفع كفاءة المصانع الغذائية ضمن هذه التجمعات وتعزيز إسهامها في منظومة التصدير الوطنية.