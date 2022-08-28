وقعت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، اليوم الأحد، مع عمادة شؤون المكتبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مذكرة تعاون ثقافي تهدف إلى التعاون في تنفيذ البرامج والأنشطة المعرفية والثقافية التي تساعد في دعم عمليات البحث العلمي وتوفير وتنظيم مصادر المعلومات، وتنمية ثقافة الطفل من خلال إثراء ودعم حركة الترجمة لكتب الأطفال ومد جسور التواصل الثقافي والمعرفي في المجالات المشتركة التي تهم الطرفين.

تفاصيل المذكرة:

ووقع المذكرة بمقر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بطريق خريص بالرياض كل من المدير العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، ممثلًا عن المكتبة، والدكتورة حنان بنت ناصر الصقيه عميدة عمادة شؤون المكتبات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة للجامعة.

واتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما في مجال المكتبات من حيث إتاحة خدمة الإعارة بين المكتبات، وتبادل الخبرات والتدريب في الإطار المكتبي، ودورات الفهرس، وصيانة المخطوطات ومعالجتها، وإتاحة الرسائل الجامعية المطبوعة والرقمية، وإثراء مكتبات الطفل من خلال ترجمة كتب الأطفال ونشرها.

تعاون مثمر:

وتأتي مذكرة التعاون رغبة من الطرفين في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وانبثاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الداعمة للتنمية، وحرصًا على التعاون المثمر بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، حيث يسعى الطرفان لتحقيق ذلك من خلال حزمة من المبادرات والأنشطة المختلفة لتطوير ودعم أطر هذا التعاون المشترك، وتفعيل دور تبادل المعرفة والخبرات.