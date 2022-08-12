أشارت تقارير إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي صادر وثائق سرية للغاية من عقار يملكه الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

وطالب قاض فيدرالي بنشر مذكرة تفتيش منزل ترامب في فلوريدا.

نوع الوثائق داخل منزل ترامب:

وقد أفادت التقارير أن البحث كان متعلقًا بوثائق سرية تتعلق بالأسلحة النووية، وعن ذلك قال الرئيس السابق: أشجع الإفراج عن المذكرة على الرغم من أنها صاغها ديمقراطيون يساريون راديكاليون ومعارضون سياسيون محتملون في المستقبل، لديهم مصلحة قوية وراسخة في مهاجمتي.

وجاء هذا البيان قبل الموعد النهائي الذي يواجه فيه الفريق القانوني لترامب إمكانية معارضة اقتراح وزارة العدل لإلغاء مذكرة التوقيف، وهو بحلول الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الجمعة، بعد ذلك الوقت، لن يستطيعوا المعارضة.

موقف غير مسبوق:

وهيمن الحديث بشأن البحث غير المسبوق داخل مقر إقامة رئيس أمريكي سابق على العالم السياسي، وتتعرض وزارة العدل لضغوط متزايدة لتفسير قرارها، ومع ذلك قال المسؤولون: إنه لا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل حول سبب المداهمة بعد، لكن المصادر أبلغت صحيفة واشنطن بوست أن الأمر يتعلق بالأسلحة النووية.

وفي المقابل، لم تذكر الصحيفة ما إذا كان الأمر يتعلق بالبرنامج النووي الأمريكي أو برنامج دولة أخرى، لكن تمت مصادرة الوثائق التي طلبها الأرشيف الوطني.

وبدوره أعلن ترامب عن موقفه هذا في منشور على شبكة Truth Social الخاصة به، حيث قال: لن أعارض الإفراج عن الوثائق المتعلقة بغارة واقتحام منزلي في بالم بيتش، فلوريدا، مار آلاغو، بلا مبرر وغير ضروري، لكن أيضًا سأقوم بخطوة أبعد وذلك من خلال تشجيع الإفراج الفوري عن تلك الوثائق.